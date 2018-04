«Se non ci fossero i disabili, la Regione avrebbe più soldi». E' polemica sulle parole di Musumeci

PALERMO - È polemica sull'intervento di Musumeci all'Ars che parlando degli esborsi della regione per l'assistenza ai disabili ha detto in maniera poco felice che «se non ci fossero i disabili gravissimi la Regione avrebbe più soldi». Dopo il presidente Crocetta (ricordate la polemica di fuoco con Pif), quindi anche il presidente Musumeci "scivola" sulla questione disabili. Immediate le reazioni alle parole del governatore. Secondo il deputato regionale siciliano del Movimento 5 Stelle Giorgio Pasqua, «lLe parole che ha pronunciato ieri il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci in Aula, a proposito delle coperture finanziarie per l’assistenza ai disabili, sono assolutamente vergognose».

«Quando - racconta Pasqua - ho sentito dire al presidente queste testuali parole: "Se non ci fossero stati i disabili gravissimi, le famiglie non avrebbero avuto un colpo in fronte e noi avremmo potuto disporre di qualche decina di milioni di euro in più, per collocarli in settori attualmente carenti di disponibilità finanziarià, mi si è gelato il sangue».

«Mi auguro che le parole del presidente Musumeci - ha sottolineato Pasqua - siano soltanto uno spiacevole scivolone per il quale, spero che chieda scusa ad una platea di persone che vivono già un dramma personale, aggravato da una politica cieca che non fa rispettare le leggi già esistenti. Se i disabili gravissimi aspettano l’applicazione dell’articolo 14 della legge 328 del 2000, è anche colpa vostra, caro presidente Musumeci. Da 18 anni queste persone e le loro famiglie - ha concluso Pasqua - aspettano l’applicazione di una legge, che evidentemente per la politica siciliana dei partiti, compreso il suo, non è stata ritenuta prioritaria».

Anche Daniele Vella, componente della direzione regionale siciliana del Partito Democratico, critica il governatore: "Mi auguro che il pensiero del presidente Musumeci sui disabili gravissimi non corrisponda alle parole infelici pronunciate in aula. "Se non ci fossero stati i disabili gravissimi" è una frase che non deve neppure essere pensata. Eppure il presidente Musumeci la sottolinea per giustificare i tagli che la sua manovra economica apporta ai servizi e alle famiglie siciliane. L'intenzione di avviare una guerra tra categorie più sfortunate della nostra comunità, famiglie bisognose, disabili, poveri e così via, è una idea cattivissima.. Pertanto - conclude - il governatore chieda scusa per la frase pronunciata e rettifichi quanto prima il suo pensiero».

Musumeci: «Basta speculazioni, con me più fondi»

Su Facebook arriva la risposta del governatore: «Sta girando in queste ore - spiega - un breve video di un mio intervento in Aula, organizzato dagli avversari politici per tentare di creare confusione in un intervento che non solo onora il mio governo, ma che pone la Sicilia tra le protagoniste nelle politiche sociali in Italia. In Aula ho spiegato che non è colpa del Governo se abbiamo dovuto fare tagli o abbiamo dovuto orientare su alcuni obiettivi una spesa maggiore rispetto a quella dello scorso anno. Ho portato l’esempio delle famiglie dei disabili gravissimi, lo scorso anno nel capitolo c'era una dotazione di poco più di 100 milioni di euro, quest’anno la dotazione complessiva è di 270 milioni circa: 220 milioni per le famiglie dei disabili gravissimi, che sono 12.300 secondo le Asp, e la rimanente quota per le famiglie dei disabili gravi».