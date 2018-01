Si credeva una specie estinta in Europa, invece il boa delle sabbie vive in Sicilia

E’ una specie ormai estinta in Europa e che in Italia (si credeva) non fosse mai stata presente. Invece il fotografo naturalista di formazione Matteo Di Nicola lo ha filmato lungo il litorale tra le province di Agrigento e Caltanissetta postando poi il video su Facebook. Si tratta del rarissimo ''boa delle sabbie'' (Eryx jaculus).

E' un serpente non velenoso che, come tutti i boa, cattura e uccide le sue prede (lucertole e roditori) soffocandole fra le spire. La specie evita la luce del sole e lo si può cogliere fuori dalla sabbia nelle ore crepuscolari. Si tratta dell'unica specie di boa che vive nel continente europeo.

Matteo Di Nicola ha 31 anni e si occupa (anche) di divulgazione ed educazione ambientale. E appassionato da sempre di natura e di fauna erpetologica e infatti trascorre gran parte del tempo libero in giro per l'Italia per trovare, osservare e fotografare rettili e anfibi nel loro ambiente naturale.