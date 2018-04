Che ci fa un cerbiatto dentro un panificio? Guarda

Ortona - Se lo sono visto spuntare da dietro il bancone. A sorpresa un cerbiatto si è così presentato ai titolari di un panificio ad Ortona, in Abruzzo. Hanno cercato di non spaventarlo ma è stato necessario chiamare le forze dell'ordine per farlo allontanare. Il cerbiatto, infatti, forse attirato dal buon profumo di pane e brioches, stentava ad uscire fuori dal locale.