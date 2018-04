Al bimbo regalano un cucciolo e lui scoppia a piangere

L'attrice Susy Laude e il compagno Dino Abbrescia, attore anche lui, hanno organizzato una sorpresa per il figlio. All'uscita da scuola Nico, che ha 8 anni, è salito in auto e sul sedile posteriore ha trovato un cucciolo di bulldog francese, Bruno. Incredulo il bambino che, commosso per il regalo ricevuto, ha iniziato a piangere: le sue lacrime di gioia sono state riprese dalla mamma, che ha postato sul profilo Instagram il video con la didascalia "Quando fai la sorpresa più bella del mondo".