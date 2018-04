Cavallo scivola in un dirupo a Castro dei Volsci: ecco come è stato recuperato

Castro dei Volsci (Frosinone) - Cavallo e cavaliere rimangono bloccati fuori da un sentiero su un terreno impervio a Castro dei Volsci, ma per fortuna senza tragiche conseguenze. Per il padrone dell'animale soltanto molta paura, essendo stato sbalzato dalla sella: è caduto prima che il cavallo scivolasse, per circa 60 metri, in un dirupo. A quel punto, l'uomo ha chiamato i soccorsi e l'intervento di un elicottero Drago vf 57 dei vigili del fuoco e degli specialisti S.A.F. (Speleo alpino fluviale) è stato risolutivo per salvare l'animale. Il cavallo è stato così recuperato.