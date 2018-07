Un allocco nello stagno di una casa privata. Non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che questi animali notturni non si fanno vedere quasi mai di giorno. Sarà stato anche per questo che Robert E Fuller di Thixendale, North Yorkshire, nel Regno Unito, non si è fatto sfuggire l'occasione di riprenderlo e di postarlo sulla sua pagina Facebook. Il rapace, subito dopo il tuffo rinfrescante, è volato via.