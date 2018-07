E' una storia d'amore e d'amicizia quella tra Ally e Van Gogh. Lei è una bella ragazza canadese, lui è uno scoiattolo che vive nella natura e non lontano dalla casa di Ally. Cosicchè quando lei lo chiama, lui corre anche perchè sa che lo aspettano gradevoli sorprese come arachidi o pezzetti di frutta. Van Gogh, che si chiama così perchè come il famoso pittore non ha un pezzetto d'orecchio, ha anche una pagina Instagram. Inutile dire che è diventato una celebrità.