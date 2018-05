Catania, la Banca del cuore fa tappa in piazza Università

La prevenzione cardiovascolare sbarca nella Sicilia orientale. Da oggi a domenica a Catania farà tappa il Progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare "Truck Tour Banca del Cuore 2018" che tra aprile e novembre coinvolgerà 32 città italiane con screening cardiologici completi gratuiti per tutti. Per tre giorni un jumbo truck, appositamente allestito si fermerà a piazza Università, dalle ore 9 alle ore 19, a disposizione di tutti i cittadini. Il progetto è ideato e promosso da Michele Gulizia, presidente della Fondazione per il Tuo cuore - HCF Onlus dei cardiologi ospedalieri e direttore della Cardiologia dell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania.

A Catania saranno presenti tre tensostrutture pneumatiche dove saranno allestiti altre otto postazioni ambulatoriali sempre per l’esecuzione degli esami cardiologici gratuiti previsti, potenziando lo screening per circa 3000 cittadini di Catania e provincia.

(Il video è di Orietta Scardino)