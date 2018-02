Sant'Agata, candelore in via Etnea dinnanzi Giardino Bellini

Catania - Nonostante la pioggia insistente, non si fermano. Nè i devoti, nè la processione, nè le candelore. Tutto procede come previsto, anzi, com’è giusto che sia. La devozione non sente ragioni e la gente apre l’ombrello, trova riparo sotto i balconi e prende d’assalto i bar della via Etnea,m e i negozi ancora aperti. Le scarpe e i giubbotti sono bagnati, come anche la segatura lungo il percorso della processione. Non c’è riparo per tutti, ma ci si augura che prima o poi smetta. Intanto, i devoti non abbandonano la Santa e accettano le difficili condizioni meteorologiche, reputandole un’ulteriore prova e testimonianza della loro fede. «Sant’Agata ci ha messo alla prova - dice il devoto Vincenzo Romeo, che si ripara sotto i tendoni di una bancarella -. Oggi è la sua festa e noi ci doniamo a “lei”, nonostante tutto».

Video di Davide Anastasi