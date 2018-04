Avola, turisti bloccati su scoglio: ecco l'intervento di recupero dei vigili del fuoco

Avola (Siracusa) - Si erano avventurati su uno scoglio, nella zona di Gelsomineto ad Avola, ma a causa del mare mosso si sono ritrovati isolati senza poter più tornare indietro. Protagonisti di questa disavventura, per fortuna con un lieto fine, due turisti americani che sono stati "recuperati" con l'intervento, poco prima delle ore 13, dei vigili del fuoco del Comando di Siracusa, unitamente al reparto volo di Catania con l'elicottero Drago 68. Sono stati infatti imbragati, uno alla volta, con un verricello e portati in salvo. Sono stati quindi affidati a degli operatori del 118 per le cure del caso. A parte lo spavento, pare però che non abbiano riportato ferite.