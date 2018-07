Siracusa: liquami e moria di pesci al porto Piccolo, ma il servizio idrico nega anomalie

SIRACUSA - Mistero al porto piccolo di Siracusa. Martedì pomeriggio da una condotta sono fuoriusciti liquami, come mostra il video. L'acqua è diventata torbida ed è stata invasa da un tappeto di pesci morti. Da Siam spa, la società che gestisce il servizio idrico, fanno sapere che non si è registrata alcuna anomalia. «I tecnici - spiegano dalla Siam - hanno eseguito un ulteriore sopralluogo sulle centrali di sollevamento liquami Levanto e Gilippo rilevando che il funzionamento è regolare. Sulla centrale Gilippo, in particolare, è stata aperta la botola di accesso per verificarne il livello, controllo di routine peraltro già effettuato la scorsa settimana, e non è risultato nulla di anomalo né gli operatori hanno rilevato funzionamenti non regolari durante i loro giri di controllo. I sistemi di allarme funzionano regolarmente».

Dal circolo velico Ribellino che si trova proprio nello specchio d'acqua "incriminato" fanno sapere di aver segnalato a più riprese la situazione alle autorità competenti. Adesso saranno le indagini a fare chiarezza su quanto accaduto.