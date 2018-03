Marcella Bella presto a Catania: il suo saluto ai nostri lettori

Marcella Bella torna ad esibirsi in tour live con Metà amore metà dolore (Etichetta Beyond, Distribuzione Artist First) prodotto da Mario Biondi.

Dopo la "data zero" dello scorso 16 febbraio al Park Casino di Nova Gorica, sarà la volta il 22 marzo del Teatro Metropolitan di Catania, città natale della cantante. Si prosegue con il Teatro Politeama di Lecce il 24 marzo, per arrivare il 29 marzo al Teatro Cilea di Reggio Calabria.