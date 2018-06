Catania, aspettando Carmen Consoli fans già caldissimi

Tutto pronto per il concerto-evento a Catania di Carmen Consoli. Sul palco di Piazza Duomo la "cantantessa" sarà affiancata da sette grandi nomi della musica italiana per un live di beneficenza.

Il ricavato sarà impiegato per l'acquisto di una nuova sede per la onlus Namasté. In attesa che le luci della Piazza si spengano, sala l’attesa tra il pubblico che è in fila dalla mattinata per aggiudicarsi la transenna. Londra, Olanda, tutte le province della Sicilia e anche Reggio Calabria: al richiamo di “Carmen” non ha resistito davvero alcuno. Per LaSicilia.it i saluti dei fan a pochi minuti dallo start.