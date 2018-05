Catania, che passione per il Giro d'Italia: l'emozione del countdown alla partenza

Catania, a pochi minuti dall’inizio del Giro D’Italia, vive un giorno di festa: bandierine al vento, cappellini in testa e biciclette a seguito: molte famiglie hanno optato di recarsi in piazza Duomo (lì dove tutto ha avuto inizio intorno alle 12) per riscoprire un giorno all’insegna dello sport e dei valori. Una cittadinanza attiva, che ha anche accolto un elevato numero di turisti provenienti dall’Italia e dal mondo per cogliere l’occasione di strappare un selfie e un autografo ai proprio idoli del ciclismo. Dal punto di vista della viabilità, nessun intoppo. L’organizzazione ha curato nei minimi dettagli la funzionalità del percorso, molti hanno preferito scendere in metro metro e, per quanti risiedono in centro, è stato un modo per riscoprirsi parte di un grande evento. Il momento più entusiasmante? Il conto alla rovescia: insieme ai microfoni ufficiali del Giro D’Italia, Catania ha urlato a gran voce la sua bellezza.