Documentarista seguito per un'ora da un puma in Canada

l canadese Adam Bartsch ha registrato il suo incontro agghiacciante con un puma selvaggio che lo ha pedinato mentre installava telecamere per osservare animali sull'isola di Vancouver.

Il video, pubblicato su YouTube da sua moglie, Chantelle Bartsch, mostra come il predatore insegue e guarda Adam in una foresta vicino alla città di Campbell River, nella British Columbia. Chantelle ha detto a Global News che l'animale ha inseguito suo marito per circa un'ora. Secondo la sua testimonianza, Adam è riuscito a spaventare il gatto per tre volte, ma ogni volta è tornato prima di abbandonare definitivamente.