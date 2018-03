Basket: fallo bruttissimo, il cestista si schianta sul canestro

C'è chi lo ha definito il fallo più brutto di sempre quello subito da Thomas Atkins, giocatore della formazione liceale di Hanover che mentre tenta una potente schiacciata al termine di un rapidissimo contropiede riceve alle spalle una spinta da una avversario che lo fa schiantare contro la struttura si sostegno del canestro. Il video, girato da uno spettatore dagli spalti, è stato postato su twitter ed è diventato in breve tempo trend topic negli Stati Uniti. Per fortuna sembra che Atkins non abbia subito gravi danni.