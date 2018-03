Al minuto 13 la partita si ferma: a Firenze ricordo da brividi per Davide Astori

Quando al minuto 13 si è fermata la partita allo stadio Franchi, il silenzio è sceso di nuovo. I giocatori, tutti e 22, quelli della Fiorentina e quelli del Benevento, si sono voltati verso la curva Fiesole dove migliaia di bandierine viola, bianche e rosse stavano formando la scritta 'Davide 13'. Un momento da brividi.

Tutto è stato nel segno di Astori - a Firenze e in tutti i campi di serie A - del capitano che non c'è più, scomparso una settimana fa nel sonno quando era in ritiro con la propria squadra. Una tragedia che ha segnato la Fiorentina, i tifosi, tutto il mondo del calcio. Su tutti i campi il minuto di silenzio e il lutto, a Cagliari al minuto 13 applausi dei tifosi e palloncini in aria, a Torino Buffon che piange sulle note de "I sogni" di Dalla.