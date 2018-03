È vietnamita la più bella trans del mondo

La vietnamita Nguyen Huong Giang si è aggiudicata l'edizione 2018 del Miss International Queen, il più grande concorso di bellezza per donne transgender che da 2004 si svolge a Pattaya, in Thailandia. Il concorso vuole diffondere consapevolezza nei confronti delle comunità LGBT e Transgender: tra l'altro il denaro durante la kermess raccolto viene devoluto alla Royal Charity AIDS Foundation of Thailand per combattere il diffondersi dell'Aids. Miss Vietnam, Nguyen Huong Giang from Vietnam, ha battuto sul podio l'australiana Jacqueline e la thailandese Rinarada Turapan.