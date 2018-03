Il salto nella neve della volpe acrobatica

Dura pochi secondi ma probabilmente vi strapperà una risata il video di una volpe pubblicato sulla pagina Facebook dello Yellowstone National Park il parco reso famoso dal cartone animato Yoghi e Bubu. Ma qui come detto è una volpe la protagonista: l'animale, a caccia di una piccola preda (probabilmente un topo), fa un salto e finisce a testa in giù nella neve. Il video ha già raccolto migliaia e migliaia di like.