Pilota Usa vede un Ufo: "Ehi, ma cos'è quello?"

Un video girato da un pilota della Marina Usa nel 2015 in volo sulla East Coast. La strumentazione rileva un oggetto volante non identificato che viaggia ad altissima velocità. Il video è stato pubblicato dalla "The Stars Academy of Arts and Science", un'organizzazione di ricerca non governativa. Il pilota mostra di non capire quello che sta vedendo: "Ehi, ma cos'è quello?"