Croazia, Bruno Boban come Davide Astori

A tre settimane dalla morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, un'altra tragedia nel mondo del calcio. In Crozia è morto Bruno Boban 25 anni, esterno destro del Marsonia, squadra che gioca nella seie C croata. La tragedia durante il match contro il Pozega Slavonija. Boban si è accasciato al suolo perdendo subito conoscenza in seguito a una pallonata al petto. Soccorso dai medici e bordo campo e trasportato in ospedale, il 25enne è morto nonostanti i tentativi di rianimazione.