Istanbul, passeggero inghiottito dalla scala mobile della metro

Incidente da incubo alla stazione di Maslak Ayazağa della metropolitana di Istanbul, in Turchia. Una delle scale mobili improvvisamente si è aperta e ha letteralmente inghiottito un pendolare che si accingeva a prendere un treno per andare al lavoro. Fortunatamente l'uomo è uscito quasi illeso dal rullo della scala mobile, che si è aperto per poi richiudersi sopra di lui. Ma ha dovuto attendere oltre un’ora prima di essere salvato. La notizia che in Turchia circola già da alcune settimane è diventata virale nella rete dopo la diffusione delle immagini dell'incidente.