Snooker, il 147 di Ronnie O'Sullivan al China Open: pubblico in visibilio

Il super campione inglese - ma di madre siciliana di Santa Elisabetta nell'Agrigento - di snooker, il biliardo britannico, Ronnie O'Sullivan ha messo a segno un fantastico 147, la serie perfetta con 15 biglie rosse, altrettante nere e poi la serie finale con le altre biglie colorate dal giallo fino (un'altra volta) alla nera. E' successo al China Open nel match che però the rocket ha perso contro Slessor per 6 a 2. Per O'Sullivam si tratta del 14° 147 in carriera che gli è valso comunque un premio di 35 mila sterline (circa 42 mila euro). Il montepremi del China Open, uno dei torni più importanti del circuito professionistico, è di oltre un milione di sterline.