Turchia, nave distrugge la villa scelta da Ozpetek

Spettacolare ma anche pauroso incidente navale a Istanbul, in Turchia, dove una nave cargo lunga 225 metri non è riuscita ad arrestare la sua corsa per una avaria al motore e ha distrutto parte di una dimora storica sulle rive del Bosforo, una villa ottomana risalente al 18° secolo, che il regista Ferzan Ozpetek aveva scelto come scenografia del suo 'Rosso Istanbul'. Nei tanti video condivisi sui social network è possibile vedere la nave che distrugge parzialmente la villa 'Hekimbasi Salih Efendi Yalisi'. Fortunatamente non ci sono stati feriti.