F1: Raikkonen ai box rompe la gamba a un meccanico

Pasticcio ai box Ferrari dopo metà gara nel Gran premio di F1 del Bahrain. La monoposto di Kimi Raikkonen, in quel momento terzo, si ferma per sostituire le gomme, ma nel ripartire la vettura del finlandese investe un meccanico che finisce a terra ed è subito soccorso. Il meccanico ha riportato la frattura di tibia e perone. Il finlandese è stati invece costretto al ritiro per l’errore nella sostituzione del pneumatico posteriore sinistro.

Va comunque alla Ferrari di Sebastian Vettel il Gran Premio del Bahrain. Il pilota tedesco si piazza sul podio seguito dalle due Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, mettendo a segno il secondo successo consecutivo dopo l’esordio vittorioso in Australia. Il ferrarista comanda dunque la classifica a punteggio pieno: 50 punti.