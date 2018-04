Carambola sulle auto in sosta, poi denuncia il furto della sua vettura

Le immagini di una telecamera a circuito hanno incastrato il 24enne James Baker, autore nell'aprile del 2017 con la sua auto di una spettacolare quanto pericolosa carambola a tutta velocità su alcune auto parcheggiate in Barcroft Street a Cleethorpes in Inghilterra. Subito dopo l'incidente, il guidatore è fuggito ed ha tentato di denunciare il furto dell'auto. Anche due passeggeri che si trovavano nella sua auto sono fuggiti, uno con un cane. Grazie alle immagini, Baker è stato accusato e giudicato colpevole di guida pericolosa, fuga dopo un incidente e guida senza patente. Ha avuto una multa di 240 sterline, è stato condannato a pagare un risarcimento danni e non potrà guidare per due anni.