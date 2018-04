Chiellini ai giocatori del Real: quanto avete pagato?

MADRID - Il Real Madrid segna a tempo scaduto il dubbio rigore concesso dall'arbitro Oliver che caccia fuori la Juventus dalla Champions League dopo una rimonta clamorosa al Santiago Bernabeu e Giorgio Chiellini si lascia andare a un gesto eloquente verso i giocatori del Real. Il difensore mima il gesto dei soldi in faccia ai giocatori spagnoli: quanto avete pagato?, sembra dire lo juventino.

Nel post partita Chiellini ha sfogato la sua rabbia ai microfoni dei giornalisti. «C'è passato il Bayern. Non siamo i primi e non saremo neanche gli ultimi a subire questo», ha detto spiegando che «fa ridere che c'è un designatore italiano che parla sempre di buoni propositi - aggiunge il difensore della Juventus -. Bisogna accettarlo, nessuno poteva immaginare di poter ribaltare una partita così dopo l’andata. Ci abbiamo sempre creduto, abbiamo fatto una partita grande e ci servirà per le prossime Champions. Quest’anno non ci potremo più arrivare non per demeriti nostri, ma per i prossimi anni è un obiettivo che passerà anche per serate come queste. Oggi l’episodio finale non era neanche da Var. Bisognerebbe avere personalità, esperienza, coscienza: l’arbitro si deve notare di meno, in certe situazioni devi essere sicuro che accada qualcosa di importante e netto. Era tutto tranne che netto dal campo, rivedendolo viene da ridere».