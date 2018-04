Il volo fa le "bizze" e Carlo Verdone, impaurito, filma la turbolenza

Le turbolenze in aereo fanno paura. Anche quando il pilota le annuncia come "leggere". E l'attore e regista romano Carlo Verdone ha pensato bene di filmare la "lieve" turbolenza sul volo, a 80 km da Roma, su cui si trovava. In realtà "si ballava" parecchio e lui, con il volto tutt'altro che disteso, ha cercato di scherzarci su, ironizzando proprio su quanto annunciato dal pilota.