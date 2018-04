Choc a Lucca, «Prof mi metta sei e si inginocchi»

Il prof gli mette un brutto voto e lui inizia a urlare a minacciare l'insegnare. Protagonista, si fa per dire, uno studente che urla davanti la cattedra: «Prof, non mi faccia incazzare, non mi faccia incazzare». E' successo all’Istituto tecnico commerciale “F. Carrara”, a Lucca, la classe è quella del biennio.

Lo studente tenta di strappargli dalle mani il registro elettronico e alza di nuovo la voce: «Mi metta sei. Chi è che comanda, eh?». Glielo ripete: «Chi è che comanda? Si inginocchi».

Ma il video è finito sui social ed è bufera. «Ora rischiano tutti. È stato un gesto molto grave che merita una punizione esemplare», ha detto il dirigente del “Carrara”, Cesare Lazzari. «Ho guardato il video e credo che il gesto di obbligare l’insegnante a cambiare il voto fosse funzionale alla registrazione. Se avessero registrato per avere una prova e denunciare questa storia, avrei capito. Ma la loro priorità era quella di girare immagini da mostrare, da esibire. Si sono scambiati quell’episodio indegno di cellulare in cellulare; io l’ho saputo solo da persone esterne». Venerdì pomeriggio intanto si riunirà il consiglio di classe poi sarà la volta di un incontro con il provveditore di Lucca, Donatella Buonriposi.