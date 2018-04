Messico, il calamaro rosso che nessuno ha mai visto

Una creatura misteriosa, che gli scienziati hanno catalogato momentaneamente come 'calamaro non identificato' è stato ripreso nelle acque del Golfo del Messico del team della NOAA's Okeanos Explorer, una nave per esplorazioni statunitense che sta scandagliando gli abissi del golfo per cercare informazioni negli angoli più inesplorati. Le videocamere hanno colto un mollusco di colore rosso sangue.