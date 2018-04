Liverpool, romanisti aggrediscono tifoso dei Reds

Un tifoso del Liverpool in gravi condizioni, due tifosi romanisti fermati, questo il bilancio degli incidenti prima della semifinale d’andata di Champions League giocata ieri ad Anfiels. Secondo la stampa inglese un sostenitore dei "reds" di 53 anni è ricoverato in ospedale con serie ferite alla testa dopo gli scontri che si sono registrati prima della partita, nei pressi del pub Albert. Due i tifosi romanisti arrestati, uno di 25 e un altro di 26 che dovranno rispondere dell’accusa di tentato omicidio. In tutto, secondo la polizia del Merseyside, nove le persone fermate per detenzione di armi, danneggiamenti e disordini. In un comunicato stampa diramato nella notte il Liverpool si dice "sconvolto per quanto accaduto" e sottolinea: "siamo vicini al tifoso aggredito e alla sua famiglia in un momento così traumatico e offriamo loro tutto il nostro sostegno. Il club è in contatto con i medici e continuerà a seguire la situazione. Chiediamo ai tifosi in possesso di informazioni di mettere al corrente le forze dell’ordine".