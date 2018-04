Getta la spazzatura dal finestrino, un camionista gliela ributta dentro il van

Ecco l'encomiabile reazione di un cittadino polacco di fronte a un gruppo di turisti maleducati che getta delle cartacce dal finestrino. E' successo a Kuznika in Polonia: l'uomo si trovava in fila nel traffico, quando ha visto lanciare della spazzatura dal finestrino di un van poco più avanti. Il senso civico ha portato il nostro protagonista, un camionista, a scendere dal suo mezzo a raccogliere le cartacce e a ributtarle dentro il van dal quale provenivano: nel furgone c'era un gruppo di turisti bielorussi che, morti di vergogna, sono scesi e hanno raccolto il resto dell'immondizia che aveva abbandonato sul ciglio della strada. Sarebbe bello vedere anche qui in Sicilia comportamenti di questo tipo. Ce ne vorrebbero un bel po' di persone come il camionista polacco. Forse piano piano si potrebbe così rieducare quella parte della popolazione che ancora deturpa la nostra Isola abbandonando rifiuti nell'ambiente.