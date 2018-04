Coree, lo storico incontro tra Kim Jong-un e Moon Jae-in al confine

Panmujom. "Il mio cuore non smette di battere". Kim Jong-un non ha nascosto l’emozione nel momento in cui si è avvicinato al confine per stringere la mano del presidente sudcoreano Moon Jae-in. Telecamere e microfoni hanno documentato le prime parole e le prime strette di mano tra i due leader, che oggi si sono incontrati a Panmunjom.

Kim: "Salve, piacere di incontrarla"

Moon: "Benvenuto, è stato difficile arrivare qui?"

Kim (stringendo la mano di Moon): "No, affatto. E’ bello vederla. Il mio cuore non smette di battere mentre ci incontriamo in questo storico luogo. E’ commovente che il presidente venga alla linea di demarcazione per salutarmi".

Una clip pubblicata dal Wall Street Journal ha documentato anche un breve passaggio del colloquio avvenuto al tavolo ovale, con le due delegazioni formate da 3 membri. "Molte persone sperano", le parole di Kim riferite all’esito del vertice.

"Temo che le deluderemo se non daremo seguito agli accordi e agli annunci dei meeting precedenti e se non trasformeremo questo incontro in un’opportunità per migliorare i nostri rapporti", ha proseguito il leader nordcoreano tra i flash dei fotografi.

"Quindi, voglio dire che dovremmo essere più determinati, per poter guardare indietro agli ultimi 10 anni e dire che non sono stati sprecati", ha aggiunto Kim, mentre Moon annuiva convinto. "Spero che potremo incontrarci spesso per risolvere i nostri problemi".