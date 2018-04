Sboccia ogni 10 anni: la fioritura della pianta cadavere

Ecco il video in timelapse registrato al Giardino botanico di Tucson in Arizone della fioritura della cosiddetta pianta cadavere. Il suo nome scientifico è Amorphophallus titanum (dal greco amorphus, “senza forma” + phallus, “fallo” e titanum, “gigante”): si tratta di una pianta della famiglia delle Araceae ed è stata descritta per la prima volta nel 1878 dal botanico fiorentino Odoardo Beccari.

La sua infiorescenza ha la caratteristica forma “a spiga” (come quella delle calle) e può raggiungere un'altezza di 3 metri, somigliando a un fallo gigantesco. A causa del particolare odore che emette, che ricorda quello di un animale in putrefazione, è conosciuta anche come pianta cadavere o fiore cadavere. La prima fioritura di queste piante avviene dopo circa 10 anni, le successive ogni 3-4 anni.

Sebbene la pianta sia endemica dell'isola di Sumatra, molti orti botanici ne accolgono un esemplare (in Italia la si può vedere, per esempio, al Giardino dei Semplici di Firenze).