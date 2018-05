Giappone, a testa in giù per 2 ore sulle montagne russe

Disavventura, fortunatamente senza gravi conseguenze, per 64 visitatori del parco 'Universal Studios Japan' di Osaka, in Giappone. La giostra "Flying Dinosaur" si è stata bloccata mentre i visitatori erano a testa in giù, a più di trenta metri di altezza. Gli addetti alla sicurezza del parco sono immediatamente intervenuti. Ma l'ultima delle persone bloccate è scesa dall'attrazione solo dopo due ore (da repubblica.it)