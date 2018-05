Aggredito dai leoni in Sud Africa, si salva miracolosamente

In Sud Africa, il proprietario del Marakele Predator Park, Mike Hodge, è stato aggredito da uno dei leoni ospitati nel suo parco. Per fortuna, il felino non ha affondato i suoi artigli ed Hodge, sebbene sia stato ricoverato, se l'è cavata con ferite non gravi al collo e alla mascella. Il proprietario del parco era entrato nel recinto dell’animale che ha cominciato subito a dargli la caccia: a un certo punto lo ha puntato e attaccato mentre l'uomo cercava di uscire dalla gabbia. Ma Hodge è stata preso e trascinato a terra per alcuni metri tra le urla dei presenti. Dopo qualche minuto il leone ha lasciato la sua preda e Hodge è stato soccorso.