Indossa scarpe da 2.000 dollari, ma ai suoi piedi non durano tanto

In questo video tratto sito Liveleak.com, le immagini di un sistema di videosorveglianza che mostrano il raid di una gang di 3 persone a New York con l'obiettivo di portare vie le costosissime scarpe di un teenager, un paio di Nike Air Jordan da 2.000 dollari. Nel video si vedono i tre scendere dall'auto, immobilizzare il diciassettenne preso di mira, sfilare le scarpe della vittima e fuggire, mentre il teenager - in calzini - tenta invano di riacciuffare la gang e riprendersi le scarpe. Sebbene tutto sia stato ripreso dalle telecamere, i tre non sono stati ancora individuati dalla polizia.