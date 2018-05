Federica Pellegrini e la difficile arte dello stare in equilibrio

Perfetta con le sue bracciate in piscina, un po' meno appena al di sopra del pelo dell'acqua: in questo video pubblicato sul proprio profilo Instagram, la campionessa di nuoto Federica Pellegrini mostra le difficoltà incontrate nei suoi tentativi di rimanere in equilibrio su un materassino durante alcuni allenamenti in piscina volti proprio a stare in equilibrio. «Breve storia triste della mia agilità ... #riscaldamentialternativi #goffaggine», ha scritto la stessa Pellegrini a commento del video confermando la sua leggerezza e simpatia.