Studente si addormenta sul banco, la prof non la prende bene...

Forse la lezione, a scuola, ha avuto un effetto soporifero; o magari semplicemente aveva perso del sonno facendo tardi la sera prima: fatto sta che uno studente di una scuola americana si è addormentato in classe. Può capitare.... Inconsueta piuttosto è stata la reazione della sua insegnante, che ha deciso di svegliare il ragazzo tirandogli i capelli e poi salendo sul banco e colpendolo con i piedi. Le percosse sono state filmate e poi postate sui social da un altro studente che ha assistito alla scena, che non è certo piaciuta ai responsabili della scuola - la Palmetto High School di Anderson, in Carolina del Sud - che ha aperto un'inchiesta. E Lisa Houston, docente di matematica da 27 anni, ha finito col dimettersi.