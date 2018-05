Filippine, spiaggiata una creatura misteriosa

Sulla spiaggia di Gloria, nelle Filippine, è stata trovata una strana creatura biancastra e pelosa probabilmente in decomposizione. Gli abitanti incuriositi, ma anche preoccupati, si sono avvicinati per fotografare l'animale misterioso, mentre i funzionari prelevavano campioni per l'analisi del Dna. C'è chi sostiene possa trattarsi di una specie di balena sconosciuta. (da repubblica.it)