Squalo bianco cattura una manta e nuota fiero nello Stretto di Messina

Ecco il video realizzato dal pescatore messinese Francesco Billè che ha immortalato con un cellulare uno squalo bianco nello Stretto di Messina dopo aver catturato una manta. Nella clip si vede il grosso predatore nuotare con fierezza con la sua preda nelle acque blu dello stretto. Billè si trovava sulla passerella di una feluca, tradizionale imbarcazioni utilizzate nello Stretto per la pesca al pesce spada. E durante la battuta l'equipaggio si è imbattuto nel più famoso predatore dei mari, lo squalo bianco. Bille, che era a bordo della feluca "Felicia Seconda" ha detto che in trenta anni di pesca non aveva mai documentato in diretta una scena predatoria del genere. [Video da Facebook/Strettometeo]