L'illusionista cerca di liberarsi: è vivo per miracolo

E' vivo per miracolo Matt Johnson, un illusionista esperto di escapologia che ha rischiato di morire durante un numero sul palco ella popolare trasmissione «Britain’s got talent». L’uomo si voleva liberare la mani ammanettate mentre la sua testa era immersa in una teca piena d’acqua fissata al suo collo. Durante l'esibizione è apparso chiaro a tutti che era in difficoltà, ha fatto dei gesti per chiamare aiuto e gli è stata data una sbarra con cui finalmente si è liberato pochi secondi prima di rischiare di morire soffocato. I giudici sono rimasti sconvolti dal numero dell'illusionista.