E' stata varata in cina una enorme nave porta containers container che è stata chiamata COSCO Shipping Virgo. La nave, costruita nei cantieri di Shanghai Waigaoqiao è in grado di caricare oltre 20 mila containers. Ora la Cine è la nazione con la la nave portacontainers più grande. E' lunga quanto una portaerei, circa 400 metri ed è larga 60 metri. La Cina intende realizzare altre 13 navi come la Cosco nei prossimi anni. (da Youtube)