Play off serie B, Siena avanti con l'"aiutino"

Un rigore concesso dall'arbitro Perotti al 97' ha permesso al Siena di vincere la sfida contro la Reggiana, valida per il ritorno dei quarti di finale playoff di Serie C e di affrontare il Catania in semifinale. L'arbitro ha visto un fallo di mano di un giocatore della Reggiana. Santini segna e porta la sua squadra alle semifinali contro il Catania. Al termine della partita alcuni tifosi della Reggiana hanno invaso il terreno di gioco: è servito l'intervento della polizia per riportare la calma. Il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, ha parlato apertamente di "partita falsata": "Il mio ruolo istituzionale mi impedisce di andare oltre ma viene da chiedersi in che modo un mondo del calcio che ama autodefinirsi professionistico pensi di mettere in campo gli strumenti necessari affinché episodi del genere non abbiano più a ripetersi".