Usa, il fuoricampo finisce nel bicchiere di birra

Curioso al Petco Park, stadio di baseball di San Diego, in California, dove giocano i Pedras. Nel corso del match di MLB, la maggiore lega americana di baseball, contro gli Atlanta Braves, la palla, colpita dal battitore, è finita in tribuna dentro il bicchiere di birra di una tifosa seduta sugli spalti. Il fuoricampo comunque non è stato regolare ma la ragazza, divertita e sorpresa dall'incredibile 'centro', ha sfruttato l'improvviso momento di notorietà bevendo la birra tutto d'un fiato sebbene all'interno ci fosse la pallina. (da youtube)