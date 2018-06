Arabia Saudita, la sfilata di moda con i drone al posto delle modelle

In Arabia Saudita al posto delle modelle, per mostrare gli abiti femminili, sono stati utilizzati dei drone. Secondo The New Arab, gli organizzatori della sfilata hanno spiegato che l'uso dei drone è stato dovuto al Ramadan. La paticolare passerella, che conteneva gli abiti che si gonfiavano come fossero guidati per tutta la stanza, da allora è stata rubata senza pietà online. Ma in Arabia Saudita, dove solo dal primo giugno è permesso alle donne di guidare un’auto, va anche detto che non è possibile utilizzare le modelle.