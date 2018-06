Il misterioso pesce con la testa di uccello catturato in Cina: ecco che animale è

Sembra un pesce, ha il corpo ricoperto di squame ed è stato catturato in acqua, ma la sua testa assomiglia piuttosto a quella di un pappagallo o di un piccione. La bizzarra creatura è stata ritrovata a Guizhou, una località nel sud-ovest della Cina. Sulla sua natura si sono fatte le ipotesdi più disparate. Secondo alcuni è un animale metà carpa e metà uccello, per altre persone assomiglia a un delfino con le squame. Alcuni hanno anche avanzato l’ipotesi che sia una mutazione dovuta all’esposizione a radiazioni.

Ma le radiazioni forse non c'entra nulla con questo animale che secondo Yang Xing, un esperto del dipartimento di pesca della città di Guizhou, potrebbe solo essere una una carpa con una testa deforme. Secondo l'esperto, la deformità può essere il risultato di un danno embrionale, verificatosi quando il pesce stava crescendo, o una mancanza di ossigeno nell'acqua, causata da un'affollata acquacoltura. E non sarebbe nemmeno una rarità, in quanto le deformità in questo settore sono più che documentate. Il pesce dovrebbe essere una carpa della specie Ctenopharyngodon idella, conosciuta come "carpa erbivora" che è anche il pesce più riprodotto in acquacoltura in tutto il mondo