"Anche il giornalista è un uomo", in questo caso donna, dice spesso il buon Gianni Minà. E quindi puo' accadere, così com' è successo negli Stati Uniti, che una giornalista si commuova alla lettura di una notizia. Protagonista della vicenda è stata Rachel Maddow, giornalista della MSNBC, che non è riuscita a trattenere le lacrime dovendo leggere una notizia relativa ai provvedimenti del presidente Donald Trump sui bambini migranti. La cronista ha preferito cedere la linea ad un collega.