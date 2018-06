Ecco Zsa Zsa, è il cane più brutto del mondo

Il World’s Ugliest Dog contest 2018 è giunto al termine e Zsa Zsa, una bulldog inglese di nove anni, è stata eletta vincitrice al Sonoma-Marin Fairground a Petaluma, negli Stati Uniti. Le muscolose zampe anteriori e la mandibola sporgente rendono speciale l'animale, trovato attraverso un sito internet dalla proprietaria del Minnesota, Megan Brainard, che ora riceve come premio 1.500 dollari. La competizione annuale ha l’obiettivo di sensibilizzare sul tema dell’adozione degli animali in difficoltà, spesso proprio a causa del loro aspetto e delle loro imperfezioni, che ora vengono celebrate. Anche quest’anno in gara se ne sono viste di tutti i colori, da corpi spelacchiati a lingue penzolanti a cui i giudici hanno dovuto dare un voto