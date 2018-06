Il polpo curioso si attorciglia alla gamba della nuotatrice

Un video operatore subacqua è riuscito a catturare una straordinaria interazione tra una nuotatrice e un polpo in una scena che ricorda il famoso film di James Bond "Octopussy". Durante una sessione di riprese subacquee a Oahu, nelle Hawaii, Jess Grubb, 29 anni, appassionata di snorkeling, si è trovata un polpo avvinghiato alla coscia. Le imamgini sono state riprese da Shane Brown, videografo di 26 anni che aveva visto il polpo nelle vicinanze della nuotatrice ma non poteva immaginare che avrebbe preso addirittura un passaggio. Il cefalopode infatti è rimasto saldamente attaccanto alal gamba di Jess per circa mezz'ora prima di tornare nella barriera corallina (Video YouTube/Cater Clips)